41-letnik z ukradenimi tablicami in brez vozniškega dovoljenja skoraj zbil pešca

V torek dopoldne so policisti na območju Policijske postaje Velenje obravnavali 41-letnega voznika osebnega vozila, ki je storil več cestnoprometnih prekrškov.

41-letni voznik osebnega avtomobila je z nevarno vožnjo ogrožal udeležence cestnega prometa. Kot sporočajo policisti, njihovih znakov za ustavljanje ni upošteval, poleg tega je vozil brez vozniškega dovoljenja in odklonil preizkus alkoholiziranosti, na vozilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice.

Med divjo vožnjo je skoraj zbil pešca, ki je na srečo uspel pravočasno skočiti s ceste.

Policisti so moškega – sicer večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov – pridržali, mu odredili strokovni pregled in mu zasegli osebno vozilo. Zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili, so še sporočili iz PU Celje.