41-letnika, ki ga je odnesla Sava, še vedno iščejo

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, 41-letnega moškega, ki ga je odnesla Sava, še vedno niso našli. Prav tako ni znanih drugih okoliščin v povezavi z dogodkom. Policija še naprej zbira obvestila, iskalna akcija za pogrešanim pa je otežena zaradi visokega vodostaja in močnega toka reke.

Spomnimo. Na območju Ježice v Ljubljani sta bila v soboto na obrežju Save dva moška. Po do zdaj znanih podatkih se je eden od njiju odločil, da bo zaplaval v reki. Pri tem ga je odnesel tok. Odvila se je obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in druge reševalne službe. Pogrešanega je iskal tudi policijski helikopter. Narasla in deroča reka je sicer že pretekli konec tedna onemogočala iskanje s čolnom in delo potapljačev.