42-letni Ptujčan po regionalni cesti divjal 191 km/h

Policista sta minulo nedeljo izvajala poostren nadzor s civilnim službenim vozilom Policije, ki ima vgrajen videonadzorni sistem Provida. Zaznala sta voznika avtomobila znamke Škoda Octavia, ki je zunaj naselja vozil z opazno višjo hitrostjo od najvišje dovoljene.

"Pri tem sta policista na odseku ceste, kjer je hitrost s splošnim predpisom na cestah zunaj naselja omejena na 90 km/h, na razdalji 607 metrov izmerila hitrost 191 km/h, kar je za več kot 100 km/h več od najvišje dovoljene hitrosti," so sporočili s PU Maribor.

Voznik je poleg prekoračitve hitrosti tudi nepravilno prehiteval, saj ni upošteval talnih prometnih oznak.

Policista sta voznika ustavila, mu na kraju začasno odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. Za ugotovljeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Zoper 42-letnika iz okolice Ptuja bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.