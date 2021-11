42-letnik, ki je vlomil v dve vozili, pristal v solkanskih zaporih

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti ugotovili, da je 42-letni osumljenec vlomil v dve vozili (kombija), in sicer v neposredni bližini, kjer so ga prijeli. Iz vozil je ukradel različne predmete, in sicer dva nahrbtnika, denarnico, v kateri je imel oškodovanec osebne dokumente in gotovino, prometni dovoljenji obeh vozil, orodje ...

V nedeljo, 28. novembra, so novogoriške policiste obvestili, da neznanec vlamlja v kombi v Novi Gorici. Na kraj so odšli policisti, ki so ob prihodu storilca opazili, kako beži proti stanovanjskemu bloku v Kidričevi ulici. Policisti so ga nedaleč stran prijeli, mu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Osumljenec je v nadaljevanju postopka policistom ukradene predmete izročil, nekatere predmete pa so pozneje našli tudi v neposredni bližini kraja prijetja osumljenca, med njimi tudi osumljenčevo denarnico, ki jo je izgubil med begom. "Novogoriški policisti so v sklopu ogleda vse predmete zapisniško zasegli," so dodali na PU Nova Gorica.

Kot so še sporočili, so pri osumljencu med postopkom našli in mu zasegli tudi zavitek s posušeno zeleno rastlino (konopljo) in zavitek amfitaminov. Zavitka so mu zasegli, zoper 42-letnika pa bodo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Včeraj so policisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil sodni pripor v solkanskih zaporih.

Novomeški policisti oktobra obravnavali več vlomov v osebna vozila

V večini primerov so ugotovili, da so bili oškodovani lastniki, ki so na vidnih mestih v vozilu brez nadzora puščali denarnice in druge vrednejše predmete, v nekaj primerih pa so vozila pustili celo odklenjena.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in drugimi preiskovalnimi ukrepi so policisti za vlome osumili 39-letnega moškega z območja Novega mesta. Storilca so izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Na podlagi sodniške odredbe so pri njem opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli predmete, ki jih je uporabil ob storitvi teh dejanj in več predmetov, ki jih je ukradel. Poleg denarja je osumljenec kradel bančne kartice, s katerimi je nato opravil več dvigov gotovine.

Policisti so zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvine.

Sicer policisti ugotavljajo, da so žrtve vlomov v vozila največkrat občani, ki na vidnih mestih v vozilih nezavarovane puščajo različne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni in računalniki. Storilci vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah, tako da razbijejo stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilu.

Občane zato policisti pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. "Svetujemo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov in vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot vrednost odtujenih predmetov," so opozorili na PU Novo mesto.