43-letni Slovenec avstrijski policiji priznal, da je ubil materinega partnerja

Moškemu naj bi se na avstrijskem Koroškem v kraju Aich pri Pliberku okvarilo vozilo, med policijsko kontrolo pa je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APAkrvavo dejanje priznal avstrijskim policistom. Ti so ga predali slovenski policiji.

Na Policijski upravi (PU) Celje so potrdili, da gre za moškega, ki je osumljen, da je v soboto na območju Polzele smrtno poškodoval eno osebo in da je moški zdaj pridržan v Sloveniji.

Storitve kaznivega dejanja so osumili Andreja Vrščaja, za katerim so sprožili iskalno akcijo. "Osumljenega smo izsledili in mu odvzeli prostost," je v soboto popoldne sporočila slovenska policija.

Več podatkov o primeru bodo posredovali v ponedeljek na novinarski konferenci, so napovedali.

Časnik Večerje že včeraj poročal, da naj bi osumljeni vzel življenje moškemu, s katerim je bila v razmerju njegova mati. V prepiru naj bi bila poškodovana tudi ona, reševalci naj bi jo odpeljali v bolnišnico, vendar naj ne bi bila v smrtni nevarnosti.