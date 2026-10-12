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Črna kronika

43-letnica in 20-letnik naj bi drogo prodajala tudi mladoletnim in ranljivim

Ljutomer, 12. 10. 2026 11.29 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U. Z. K.
Mladi in droge

43-letna ženska in 20-letni moški iz okolice Ljutomera naj bi mladoletnim in drugim ranljivim osebam prodajala prepovedano drogo in jim celo nudila prostor za uživanje le-te. Policisti so opravili hišno in osebno preiskavo ter ju bodo kazensko ovadili.

Policisti Policijske postaje Ljutomer so na območju Upravne enote Ljutomer v preteklih dneh opravili hišno in osebno preiskavo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog.

Pri tem so zasegli prepovedano drogo – konopljo ter pripomočke za nadaljnjo prodajo in uživanje prepovedane droge, so sporočili s PU Murska Sobota.

Kaznivega dejanja sta osumljena 43-letna ženska in 20-letni moški, ki naj bi v določenem časovnem obdobju mladoletnim in drugim ranljivim osebam prodajala prepovedano drogo ter jim nudila prostor za njihovo uživanje.

Policisti bodo po zbranih obvestilih na pristojno Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, saj gre za dejanja, storjena zoper posebej ranljivo skupino oseb.

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12. 10. 2026 12.17
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mario7
12. 10. 2026 11.50
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