43-letnik celo nadstropje hiše namenil gojenju konoplje

Izolski policisti so v sredo, zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, preiskali stanovanje 43-letnega domačina. Med preiskavo so ugotovili, da ima osumljenec v nadstropju stanovanjske hiše dva posebej prirejena prostora z opremo za gojenje konoplje. Policisti so našli in zasegli 229 sadik konoplje, višine 60 do 80 cm, ter večje število setov grelnih luči in ventilatorjev. "Skupna bruto teža svežih rastlin je znašala 78 kg, pri čemer ocenjujejo, da bo teža posušenih rastlin znašala približno 20 kg," so sporočili s PU Koper.