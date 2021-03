43-letnik in 33-letnik v Ljubljani najela hišo, v kateri sta gojila konopljo

Bežigrajski policisti so konec prejšnjega tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri državljanih Srbije, starih 43 in 33 let.

Pri preiskavi hiše, ki sta jo najela na območju Bežigrada, so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. Našli in zasegli so več kot 120 sadik, ki so bile že pripravljene za sušenje. Poleg tega so v prirejenem prostoru našli in zasegli okoli 500 sadik prepovedane droge konoplja ter pripomočke za gojenje.

V postopku se je 43-državljan Srbije izkazoval s ponarejeno osebno listino Hrvaške, njegova identiteta pa je bila nato ugotovljena in potrjena s pomočjo tujih varnostnih organov, so sporočili s PU Ljubljana.