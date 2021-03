43-letnik osumljen tatvine: prepoznate ukradeno orodje?

Policisti so bili v soboto obveščeni o roparski tatvini na območju Šiške. Oškodovanec je zalotil dva neznanca, ki sta vlomila v njegov kombi in mu ukradla orodje. Ko sta neznanca opazila lastnika, ki se jima približuje, sta pobegnila v osebno vozilo znamke Renault scenic, ter se s kraja odpeljala, pri tem pa skoraj povozila oškodovanca, ki je želel vozilo ustaviti. Odtujila sta ročno orodje in s tem povzročila približno 500 evrov škode.

Eden izmed osumljencev, 43-letni Ljubljančan, je bil 10. marca z istim vozilom zaradi cestno prometnih prekrškov ustavljen na območju Ljubljane. Na vozilu je imel ukradene registrske tablice, vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V nadaljevanju so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je utemeljeno osumljen tudi prvo opisanega kaznivega dejanja in še enega kaznivega dejanja tatvine orodja na območju Most. Na podlagi dobljene odredbe sodišča je bila v nadaljevanju opravljena hišna preiskava, kjer so bili najdeni predmeti, večinoma ročno električno in baterijsko orodje. Sumi se, da predmeti izvirajo iz podobnih kaznivih dejanj tatvin z gradbišč, iz gradbenih kontejnerjev in vozil na širšem območju Ljubljane.