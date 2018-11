43-letnik pogrešan, odkar se je odpravil v Nemčijo

Svojci so na Policijsko postajo Grosuplje prijavili, da pogrešajo 43-letnega Roberta Mikličaiz Zagradca, z začasnim prebivališčem v Nemčiji.

Nazadnje so ga videli v ponedeljek, ko je od doma odšel nazaj v Nemčijo, kjer je zaposlen. Visok je okoli 180 cm, ima svetle lase in modre oči. Oblečen naj bi bil v temne kavbojke in obut v superge.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedel o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje (01 781 83 80) ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.