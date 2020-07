43-letnik v kombiniranem vozilu prevažal 25 prebežnikov

V četrtek malo pred 19. uro so policisti na območju Podlehnika ustavili kombinirano vozilo znamke Citroen Jumper z ljubljanskimi registrskimi tablicami. 43-letni slovenski državljan je v tovornem delu prevažal kar 25 ilegalnih prebežnikov, sporočajo s PU Maribor. GRe za devet državljanov Bangladeša, sedem državljanov Pakistana, po štiri državljane Afganistana in Maroka ter enega sirskega državljana.

Vsi so v Slovenijo nedovoljeno vstopili na zeleni meji med Slovenijo in Hrvaško, na območju PP Podlehnik. Policija je 43-letnemu vozniku odvzela prostost in ga pridržala. Trenutno pa potekajo nujna preiskovalna dejanja, še sporoča policija. Po zaključku pridržavnja bo s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju.

Postopki s tujci še potekajo.