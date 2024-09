43-letnik v nahrbtniku prenašal kilogram prepovedane droge

Okoli poldneva so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica na območju Ajdovščine izvedli postopek s 43-letnim moškim. Pri sebi je moški imel nahrbtnik, iz katerega se je širil močan vonj in je obstajal sum, da ima navedena oseba v posesti prepovedano drogo konopljo. Kasneje je moški kriminalistom prostovoljno izročil tri vrečke z vsebino posušenih delcev zeleno-rjave rastline. Zasežene vrečke s posušeno rastlino skupne teže približno kilograma, namenjeni nadaljnji prodaji, so kriminalisti zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, poslali v nadaljnjo analizo.

Kazenski zakonik Republike Slovenije sicer veleva, da kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge, se kaznuje z zaporom od enega do 10 let. Če je dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom od petih do 15 let. "Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za izdelavo prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali za uporabo nedovoljenih postopkov v športu, pa se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let," še piše v kazenskem zakoniku.