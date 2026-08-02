43-letnika med delom na avtocesti 'nekaj pičilo'. Izgubil zavest, nato umrl

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj po 23. uri obveščeni o delovni nesreči na območju Kranja, v kateri je 43-letnega moškega pri izvajanju del na avtocesti nekaj pičilo.

Delavec je po piku izgubil zavest, njegovi sodelavci pa so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in začeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so po prihodu nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, vendar pa kljub trudu niso bili uspešni.

Pristojni so odredili sanitarno obdukcijo. Policisti so dogodek ustrezno evidentirali in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.