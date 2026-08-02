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Črna kronika

43-letnika med delom na avtocesti 'nekaj pičilo'. Izgubil zavest, nato umrl

Kranj, 02. 08. 2026 10.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Delavec na avtocesti

Med izvajanjem del na avtocesti je 43-letnega moškega "nekaj" pičilo, zaradi česar je delavec izgubil zavest. Sodelavci so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in začeli z oživljanjem, ki so ga nato nadaljevali reševalci. Poskus reanimacije na žalost ni bil uspešen.

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj po 23. uri obveščeni o delovni nesreči na območju Kranja, v kateri je 43-letnega moškega pri izvajanju del na avtocesti nekaj pičilo.

Delavec je po piku izgubil zavest, njegovi sodelavci pa so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in začeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so po prihodu nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, vendar pa kljub trudu niso bili uspešni.

Pristojni so odredili sanitarno obdukcijo. Policisti so dogodek ustrezno evidentirali in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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