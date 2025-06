43-letniku, ki je v Kamniku ranil dve osebi in zbežal v Koper, odredili pripor

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so informacije, ki so bile v ponedeljek objavljene v medijih, pomagale, da so občani v Kopru opazili osumljenca in o tem obvestili policijo.

43-letnika so namreč na podlagi informacij občanov prijeli koprski policisti in mu odvzeli prostost. Policisti so ga nato s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

"Vsem, ki so nudili koristne informacije o iskanem osumljencu, izrekamo zahvalo in pohvalo. Pozornost občanov, ki so takoj, ko so ga opazili na območju Kopra, obvestili policijo in podali informacije o njegovem gibanju, je bila ključna za uspešno prijetje," so sporočili iz PU Ljubljana.

Ob tem so poudarili, da so občani ravnali preudarno, saj se niso izpostavljali. Sledili so navodilom, podanim v medijih, da naj v primeru, da osebo opazijo, o tem nemudoma obvestijo policijo. Nevarni osumljenec je bil tako prijet, ne da bi bilo ogroženo življenje ljudi na območju prijetja, so še sporočili iz PU Ljubljana.

Že v ponedeljek so ljubljanski policisti sporočili, da je 43-letnik poškodoval 69-letnega moškega in 67-letno žensko. Oba so odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, ženska je bila huje poškodovana in njeno življenje je bilo ogroženo. Osumljenca, ki je po zločinu pobegnil, so po nekaj urah prijeli na območju Kopra.