43-letniku na Goriškem zasegli prepovedane droge in avtomatsko strelno orožje

S PU Nova Gorica so sporočili, da so v četrtek kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, na Goriškem na podlagi odredbe za hišno preiskavo Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opravili hišno preiskavo pri 43-letnem moškemu.

Na njegovem domu so našli in zasegli več različnih snovi in rastlin, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. V sklopu preiskave so novogoriški kriminalisti v steklenih kozarcih in PVC-vrečkah zasegli prepovedano drogo in več rastlin konoplje. Prav tako so našli in zaseglo tudi 12 zavitkov z neznano belo snovjo. Vse zasežene snovi in rastline so bile poslane v nadaljnjo analizo. Najdena in zasežena pa je bila tudi elektronska tehtnica za natančno merjenje in 930 evrov gotovine. Odkrit je bil tudi laboratorij za gojenje prepovedane droge, konoplje.