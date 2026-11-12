43-letniku zasegli 230 petard

V torek so tako obravnavali 43-letnega moškega, ki je imel 230 kosov nedovoljenih petard. "Zoper kršitelja bo zaradi kršitve določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih uveden prekrškovni postopek," so sporočili policisti.

Koprska policija je prejela več klicev in prijav občanov o uporabi pirotehničnih izdelkov in metanju petard. "Zaradi zaznanih kršitev in približevanja prazničnega obdobja so policisti okrepili nadzor nad prodajo, posestjo in uporabo pirotehničnih izdelkov ter bodo zoper kršitelje dosledno ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo," sporočajo s Policijske uprave Koper.

Policija opozarja, da lahko nepremišljena, neprevidna ali objestna uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, poškodbe oči, sluha in rok, ter tudi požare in materialno škodo.

Posebej problematična je uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Takšni izdelki vznemirjajo ljudi, negativno vplivajo na živali in obremenjujejo okolje. Še posebej so moteči v stanovanjskih naseljih ter v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, domov za starejše in zavetišč za živali.

Policija občane poziva, naj pirotehnične izdelke kupujejo le pri pooblaščenih prodajalcih, pred uporabo preberejo navodila in jih dosledno upoštevajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in mladoletnikih, ki lahko določene vrste pirotehnike uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 31. decembra do 1. januarja, pri tem uporaba ni dovoljena v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in drugih zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za starejše, vrtcev, šol, zavetišč za živali ter na javnih prireditvah in shodih.

Za kršitve so predpisane globe od 400 do 1200 evrov, nedovoljeni pirotehnični izdelki pa se zasežejo.

"Starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje pozivamo, da mlade opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. Trenutek zabave nikoli ne odtehta posledic, ki jih lahko povzročijo poškodbe, požari, materialna škoda ali stiske ljudi in živali," svarijo na policiji.