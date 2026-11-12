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Črna kronika

43-letniku zasegli 230 petard

Koper, 12. 11. 2026 12.16 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Zaseg petard

V zadnjem tednu na območju Policijske uprave Koper kljub prepovedi pokajo petarde in drugi pirotehnični izdelki. Policija je zato že poostrila nadzor in pri 43-letniku zasegla 230 petard, ki jih je nedovoljeno posedoval. Z letošnjimi spremembami Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, dovoljena le v času od 31. decembra do vključno 1. januarja.

Koprska policija je prejela več klicev in prijav občanov o uporabi pirotehničnih izdelkov in metanju petard. "Zaradi zaznanih kršitev in približevanja prazničnega obdobja so policisti okrepili nadzor nad prodajo, posestjo in uporabo pirotehničnih izdelkov ter bodo zoper kršitelje dosledno ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo," sporočajo s Policijske uprave Koper.

V torek so tako obravnavali 43-letnega moškega, ki je imel 230 kosov nedovoljenih petard. "Zoper kršitelja bo zaradi kršitve določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih uveden prekrškovni postopek," so sporočili policisti.

Od 400 do 1200 evrov kazni

Policija opozarja, da lahko nepremišljena, neprevidna ali objestna uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, poškodbe oči, sluha in rok, ter tudi požare in materialno škodo.

Posebej problematična je uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Takšni izdelki vznemirjajo ljudi, negativno vplivajo na živali in obremenjujejo okolje. Še posebej so moteči v stanovanjskih naseljih ter v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, domov za starejše in zavetišč za živali.

Policija občane poziva, naj pirotehnične izdelke kupujejo le pri pooblaščenih prodajalcih, pred uporabo preberejo navodila in jih dosledno upoštevajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in mladoletnikih, ki lahko določene vrste pirotehnike uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 31. decembra do 1. januarja, pri tem uporaba ni dovoljena v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in drugih zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za starejše, vrtcev, šol, zavetišč za živali ter na javnih prireditvah in shodih.

Za kršitve so predpisane globe od 400 do 1200 evrov, nedovoljeni pirotehnični izdelki pa se zasežejo.

"Starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje pozivamo, da mlade opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. Trenutek zabave nikoli ne odtehta posledic, ki jih lahko povzročijo poškodbe, požari, materialna škoda ali stiske ljudi in živali," svarijo na policiji.

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petarde pirotehnika policija Koper zakon o eksplozivih

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KOMENTARJI2

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Teleport
12. 11. 2026 12.36
Hot
Odgovori
0 0
Slash
12. 11. 2026 12.29
Včasih sem jih imel približno toliko skoraj vsak dan v torbi. Za sošolce. Časi so se res spremenili.
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