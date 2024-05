44-letnega Nemca iščejo s helikopterjem, droni, psi in kajaki

Iskalna akcija se je začela v petek zjutraj, so sporočili iz PU Nova Gorica. Ta poteka pod vodstvom bovških policistov, pri iskanju pa sodeluje tudi gorska policijska enota PU Nova Gorica, pripadniki GRS Bovec, več članov enote reševalnih psov ter gasilci PGD-jev Bovec, Log pod Mangartom in Srpenica. Prav tako sta bila v reševanje vključena tudi pripadnika Društva za reševanje iz vode Slovenije, ki sta strugo pregledovala s kajaki, pomoč pri iskanju so ponudili tudi domačini in njegovi prijatelji.