44-letni padalec trčil v ograjo na letališču in se huje poškodoval

V nedeljo okoli 12.30 je 44-letni učenec padalstva pod mentorstvom glavnega učitelja in vodje skakanja kot zadnji skočil iz športnega letala. Učenec se je predolgo zadrževal v 'coni zadrževanja', zato je v manever pristajanja prišel napačno. Namesto 180-stopinjskega obrata mu je uspelo narediti le 90-stopinjskega, nato pa je trčil v ograjo, ki športno letališče v Skokah ločuje od civilnega.

Pri trku se je učenec telesno poškodoval in sam poiskal zdravniško pomoč v UKC Maribor. Tam so njegove poškodbe opredelili kot hude.

Policisti so o nesreči obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov ter opravili ogled. Pristojnemu tožilstvu bodo podali poročilo, saj so tujo krivdo za nesrečo že izključili.