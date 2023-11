44-letnik pijan za volanom: trčil v robnik, objekt in javno razsvetljavo

Kranjski policisti so bili včeraj, nekaj pred 22. uro, obveščeni o prometni nesreči na območju Brnika. Državljan Srbije je vozil z neprilagojeno hitrostjo, posledično pa trčil v robnik, nato pa še v objekt in drog javne razsvetljave.

Na PU Kranj so pojasnili, da je vozil pijan (0,86 mg/l), odredili so mu strokovni pregled in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

44-letnik se je na kraju nedostojno vedel do policistov, zato zanj vodijo še prekrškovni postopek. Policisti glede povzročitve prometne nesreče še zbirajo obvestila, in sicer v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.