44-letnik in 56-letnica podjetju, v katerem sta delala, ukradla 160.000 evrov

Koprski kriminalisti so preiskovali sum storitve več kaznivih dejanj s področja premoženjske in gospodarske kriminalitete in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper dve osebi.

44-letnik in 56-letnica sta bila več let zaposlena v gospodarski družbi z območja Krasa, kjer sta si ob dolgotrajnejši odsotnosti lastnika in direktorja družbe brez njegove vednosti protipravno prilastila denar, ki jima je bil zaupan v zvezi z njuno zaposlitvijo, s tem pa družbi povzročila veliko premoženjsko škodo.