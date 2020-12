44-letnik kradel panje in prodajal konopljo

Policisti iz Logatca so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 44-letniku našli in zasegli čebelje panje, ki jih je osumljeni ukradel. Našli so tudi približno pet kilogramov posušene konoplje, 80 ml konopljine smole in pripomočke za prodajo, in sicer tehtnico, mlinček in vrečke.