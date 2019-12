44-letnik pretepal ženo, žrtev utrpela več zlomov reber in poškodbe glave

Brežiški policisti so minulo soboto prejeli klic na pomoč, ker naj bi moški pretepal ženo. Takoj so odšli na kraj, zaščitili žrtev in vzpostavili javni red in mir. Zoper pijanega nasilneža, ki ni upošteval ukazov policistov in je nadaljeval z žaljenjem družinskih članov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti so ugotovili, da je 44-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo. Jo davil, večkrat udaril v glavo in jo poškodoval. Zaradi nasilja je utrpela več zlomov reber in poškodbe glave. Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Obvestili so tudi pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.



Policisti in kriminalisti PU Novo mesto so zaradi nasilja v družini z namenom zaščite žrtev letos izrekli ukrep prepovedi približevanja 87 nasilnežem, v enakem obdobju lanskega leta pa 78. Med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril.