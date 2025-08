44-letnik v Mariboru ukradel zastavo, grozita mu plačilo ali zapor

22. junija je v središču Maribora 44-letni moški ukradel zastavo. Policisti so na podlagi zbranih dokazov in obvestili ugotovili njegovo identiteto in mu zastavo zasegli ter jo vrnili oškodovancu.

"Zoper osumljenega so policisti na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine," so sporočili policisti. Storilca se za tako dejanje kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.