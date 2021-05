Policisti ustavili 45-letno voznico, ki je napihala kar 4,7 promila

V soboto, 1. maja, okoli 2. ure, so policisti na območju Ajdovščine ustavili 45-letno voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat odrejenega preizkusa je pokazal, da je bila pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imela kar 2,31 miligrama alkohola (po starem je to približno 4,7 promila).

Voznica se ni strinjala z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti, zato so ji odredili strokovni pregled na alkohol v zdravstveni ustanovi. Policisti PP Ajdovščina so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo po 113. a členu Zakona o prekrških.

Ajdovski policisti bodo zoper voznico, glede na rezultat toksikološke preiskave, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, podali ustrezen ukrep na pristojno okrajno sodišče.