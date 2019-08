45-letna voznica trčila v odbojno ograjo, nato pa še v nasprotno vozilo

Policisti PU Celje so obravnavali prometno nesrečo, ki se je v jutranjih urah zgodila na glavni cesti med Dravogradom in Mariborom, in sicer med odsekoma Vurmat in Janževa Gora. Zaradi nesreče je bila cesta dlje časa zaprta.

Po podatkih policije jo je povzročila 45-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Lovrenca proti Mariboru. Po vsej verjetnosti je zaradi neprilagojene hitrosti najprej trčila v odbojno ograjo, nato pa zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v nasprotno vozilo, s katerim je pripeljal 41-letni voznik.

Voznico so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Stopnje poškodb niso znane. 41-letni voznik je lažje poškodovan.