45-letnik grozil, da se bo razstrelil, posredovala specialna enota Policije

Prava drama se je v četrtek odvijala v Kanalu ob Soči, kjer je 45-letni moški grozil, da se bo razstrelil z jeklenko. Na kraj dogajanja so odhiteli policisti in kriminalisti, ki so območje zavarovali in ljudi iz okoliških ulic spravili na varno. Pri tem so jim na pomoč priskočili kanalski prostovoljni gasilci, nato pa so se intervenciji pridružili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. "V omenjenem dogodku nihče od občanov ni bil poškodovan," je dodal.

V nadaljevanju popoldneva so na kraj dogajanja prispeli tudi policijski pogajalci, pripadniki specialne enote Policije in pripadniki Oddelka za protibombno zaščito, intervencija pa je bila zaključena v večernih urah.

"V večernih urah je bila intervencija Policije oz. pripadnikov specialne enote Policije z uporabo prisilnih sredstev uspešno zaključena. Pri prijetju je oseba utrpela manjšo telesno poškodbo, zato je bila z reševalnim vozilom odpeljana na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. V nadaljevanju je bil 45-letni moški predan v oskrbo zdravstveni ustanovi na Severnem Primorskem," je še sporočil Božnik.

Policija je o sumu kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti po drugem odstavku 314. člena kazenskega zakonika obvestila okrožno državno tožilstvo. Omenjeni člen predvideva od enega do osmih let zapora: "Kdor z eksplozivom ali drugim nevarnim dejanjem in sredstvom, z namenom izsiljevanja, zastraševanja, prisiljenja k storitvi ali opustitvi nekega drugega dejanja, maščevanja ali pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu, načrtuje, poskusi ali izvede nevarno dejanje, pri katerem je ali bi bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja večje vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let."