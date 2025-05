S Policijske uprave Koper so sporočili, da so ilirskobistriški policisti v torek obravnavali nasilje v družini. Sin je fizično napadel mamo, ki so jo zaradi poškodb pozneje prepeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je ženska utrpela hujše poškodbe.

45-letnemu osumljencu so policisti odredili pridržanje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Dan kasneje so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje, po katerem je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.