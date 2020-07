45-letnik v Hrvatinih napadel soseda in policistu grozil, da ga bo ustrelil

V sredo ob 17. uri je koprske policiste poklicala ženska iz Hrvatinov, češ da ji hoče nekdo odpeljati vozilo. Ti so ob prihodu na kraj ugotovili, da sta poškodovana 60-letni moški in 54-letna ženska, poškodoval pa naj bi ju 45-letni sosed. Odpeljali so ju na pregled v izolsko bolnišnico.

Osumljeni je prišel do oškodovancev in od njiju zahteval, da mu iz osebnega avtomobila vrneta nahrbtnik, ki ga je pustil v njem. Ker tega nista hotela storiti, je z večjim kamnom razbil okna na dveh vozilih in poskušal na silo vstopiti v stanovanjsko hišo, kar sta mu poskušala preprečiti, zato ju je fizično napadel.

Ob prihodu policistov je kraj poskušal zapustiti. Policistu je grozil, da ima pištolo in da ga bo ustrelil, če se mu približa, nato pa je zbežal v gozdiček pod stanovanjsko hišo. Tam so ga policisti izsledili in prijeli ter mu odredili pridržanje. Pri sebi ni imel orožja.

Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja, povzročitev lažje telesne poškodbe, nasilništvo in poškodovanje tuje stvari (dve vozili in vhodna vrata). Odpeljali so ga tudi v SB Izola na strokovni pregled za alkohol, mamila in druga psihoaktivna zdravila, so sporočili s PU Koper.