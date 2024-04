46-letnik gojil konopljo in pristal v priporu

Koprski policisti so v februarja 2024 z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da oseba v stanovanjski hiši v zaledju Kopra goji prepovedano drogo konoplja. Pridobili so odredbo za hišno preiskavo s strani Okrožnega sodišča v Kopru.

Policisti Policijske postaje Koper so 46-letnemu osumljenemu, ki v hiši tudi prebiva, odvzeli prostost. V sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper so opravili hišno preiskavo. Pri hišni preiskavi so našli dva večja prostora, posebej prirejena za hidroponično gojenje prepovedane droge konoplja. V prirejenih prostorih je osumljeni skupno gojil 971 rastlin te prepovedane droge. 46-letnik je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.