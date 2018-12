46-letnik pretepal in zanemarjal psa: v lastnih iztrebkih, več dni brez vode

Policisti Policijske postaje Rače obravnavajo 46-letnika, doma iz območja občine Starše, ki je osumljen kaznivega dejanja mučenja živali.

Kot so sporočili mariborski policisti, je osumljeni dva psa pasme rottweiler, stara okrog osem let, zanemarjal in pretepal. Psa sta bila po več dni zaprta v gospodarskem poslopju, na verigi, dolgi nekaj centimetrov, pri čemer sta bila več dni v lastnih iztrebkih in brez pitne vode.

Psa prav tako po podatkih policistov nista zavedena v uradnih evidencah in nista cepljena.

Policisti so od Okrožnega sodišča Maribor pridobili odredbo za hišno preiskavo, ki so jo opravili v petek, 7. decembra. Oba psa, ki sta bila zanemarjena, so zasegli in predali delavcem zavetišča za živali. Ti so za psa poskrbeli in ju odpeljali. V samem stanovanjskem delu je bilo polno pasjih iztrebkov, iz česa je bilo sklepati, da psa več dni nista bila zunaj.

Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na ODT Maribor.

Osumljeni tudi odvisnik od prepovedanih drog

Pri hišni preiskavi je bila osumljencu zasežena tudi manjša količina prepovedane droge marihuane in en naboj kalibra 7,65 mm, za katerega 46-letnik ne poseduje orožne listine. Zoper osumljenega v zvezi s tem sledi prekrškovni postopek po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in Zakonu o orožju.