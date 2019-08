46-letnik zaradi neprilagojene hitrosti povzročil verižno trčenje

Kot smo že poročali, so bili policisti v ponedeljek ob 16.46 uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, približno en kilometer pred izvozom Dramlje v smeri proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta na tem odseku dalj časa zaprta.

46-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki je vozilo pred njim in je zaradi nastajajoče kolone začelo zavirati. Prišlo je do naletnega trčenja, v katerem so bila udeležena štiri osebna vozila in eno tovorno vozilo, sporočajo s PU Celje. Pri tem so bile poškodovane tri osebe, ki so jih odpeljali v bolnišnico Celje, tu pa so ugotovili, da so dobili lažje poškodbe.

Zoper povzročitelja prometne nesreče bodo vložili kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje ter obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola.