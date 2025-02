46-letnika z ukradenimi vozili po Sloveniji vlamljala v hiše in kradla

Osumljenec je iz stanovanjskih hiš ukradel nakit, denar in druge vrednejše predmete. Na območju Policijske uprave Ajdovščina pa je ukradel avtomobil, več registrskih tablic in vlomil v vsaj tri hiše. 27. novembra so tako Policisti obravnavali vlom v hišo v naselju Lokavec. Z zbiranjem obvestil in pregledom pridobljenih posnetkov ene od videonadzornih kamer oškodovanca so policisti prepoznali storilca, ki je za vožnjo uporabljal pred tem ukraden osebni avtomobil na območju Policijske postaje Nova Gorica. "Policisti so nemudoma izvedli številne aktivnosti in osumljenca že čez dva dni oz. 29. novembra 2024 izsledili na območju PU Ljubljana," so sporočili iz PU Nova Gorica.

Ajdovski policisti so 46-letnemu staremu znancu policije iz območja Ajdovščine skladno z določili Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost ter opravili več preiskovalnih dejanj, kjer so našli več ukradenih predmetov, tudi z območju PU Ljubljana in PU Kranj. "Prav tako so bili najdeni iz zaseženi posušeni rastlinski delci, za katere je bilo z nadaljnjo analizo potrjeno, da je šlo za prepovedano drogo (konoplja)," so dodali novogoriški policisti.