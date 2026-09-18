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Črna kronika

46-letniku zasegli zapakirano konopljo, smolo in gotovino

Mozirje, 18. 09. 2026 11.03 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Zaseg v Mozirju

Mozirski policisti so pri 46-letniku z območja njihove policijske postaje našli okoli kilogram in pol posušenih delcev konoplje, konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine.

46-letniku so zasegli v plastičnih vrečkah in posodicah zapakirano konopljo, posodici konopljine smole, rastline konoplje in denar. Pri hišni preiskavi je sodeloval tudi vodnik službenega psa s psom.

"46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami," so sporočili s celjske policijske uprave.

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KOMENTARJI1

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Sajkoslav
18. 09. 2026 11.27
A folk dejansko travco še kupuje na ulici? Men jo poštar prinese direkt do vrat. Iz nemčije direkt
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