46-letniku zasegli zapakirano konopljo, smolo in gotovino

46-letniku so zasegli v plastičnih vrečkah in posodicah zapakirano konopljo, posodici konopljine smole, rastline konoplje in denar. Pri hišni preiskavi je sodeloval tudi vodnik službenega psa s psom.
"46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami," so sporočili s celjske policijske uprave.
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