47-letni Belgijec po podravski avtocesti divjal s povprečno hitrostjo 226 km/h

Voznik je po podravski avtocesti vozil s povprečno hitrostjo 226 km/h. FOTO: PU Maribor Policisti PPP Maribor so v nedeljo opravljali nadzor prometa s policijskim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem Provida 2000, na avtocesti A4, na relaciji Slivnica–Gruškovje, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h. Okrog 19.20 so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila, 47-letni državljan Belgije, vozil s povprečno hitrostjo 226 km/h. Na vozilu ni imel nameščene veljavne vinjete za vožnjo po avtocesti, na avtocesti pa je vozil po prehitevalnem pasu, čeprav vozni pas ni bil zaseden. Izrekli so mu predpisano sankcijo 1.650 evrov in 9 kazenskih točk, so sporočili s PU Maribor.