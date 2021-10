47-letnik med postopkom udaril policista

Policisti PP Brežice so na območju Župelevca opravljali kontrolo prometa. Ustavili so avtomobil, v katerem je 43-letnica kazala znake alkoholiziranosti. Odredili so ji test, ki je pokazal 1,14 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kršiteljica se je upirala postopku, v delo policistov pa se je vmešal tudi 47-letni sopotnik. Policistom je poskušal preprečiti izvedbo postopka, jih žalil in jim grozil. Policista je pri tem tudi udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva in ju privedli v prostore za pridržanje. Zoper kršiteljico bodo vložili obdolžilni predlog, zoper 47-letnika pa so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili s PU Novo mesto.