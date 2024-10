47-letnik vozil brez dovoljenja, alkotest pokazal 1,13 mg/l

Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Za vožnjo pod vplivom alkohola pa zanj vodijo še prekrškovni postopek, so sporočili s PU Kranj.

"Zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez vozniških dovoljenj in posledično povzročijo še prometno nesrečo," ob tem izpostavljajo na PU Kranj.

"Ponovno svetujemo vožnjo z nič alkohola in hkrati poudarjamo, da v cestnem prometu motorno vozilo lahko vozimo samo z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo. Motorno vozilo mora biti registrirano. Vozniki pa zbrani in fokusirani na vožnjo in spoštovanje prometnih pravil."

"Policisti bomo nadaljevali z vsakodnevnim izvajanjem nadzora prometa in spoštovanjem pogojev udeležencev v cestnem prometu. Z različnimi oblikami policijskega dela želimo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj," dodajajo.