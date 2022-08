47-letnika, ki je v Mariboru žensko napadel s kijem, bi poslali na psihiatrijo

Če bo sodišče predlogu sledilo, osumljeni napadalec zaradi poskusa umora ne bo kazensko odgovarjal, bo pa moral na obvezno psihiatrično zdravljenje na forenzični oddelek psihiatrije, vendar najdlje za pet let, poroča današnji Večer. Zakonodaja sicer določa, da mora sodišče vsakokrat po preteku šestih mesecev znova odločati, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še potrebna, ob tem navaja časnik.

Kot je maja po napadu poročal Večer, je osumljeni 47-letnik žrtev pričakal v zasedi, blizu njenega doma ob Ljubljanski ulici. Posredoval je mimoidoči občan, ki je po pripovedovanju očividcev pregnal storilca in poklical pomoč. Zaradi izredno hude poškodbe glave je bila ženska v smrtni nevarnosti, a so ji zdravniki v mariborskem univerzitetnem kliničnem centru rešili življenje.

Policisti so osumljenega prijeli kmalu po dejanju in ga kazensko ovadili zaradi poskusa umora. Preiskovalni sodnik je sledil zahtevi tožilstva in zoper Mariborčana odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, saj se je, po poročanju Večera, v kriminalistični preiskavi pokazalo, da sta bila v ozadju napada maščevanje in ljubosumje in da napadalec 34-letnice že dalj časa ni pustil pri miru.