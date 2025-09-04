48-letna pohodnica padla v smrt

Danes okoli 10.30 je bila ekipa za reševanje v gorah z Brnika obveščena o gorski nesreči na območju Jalovca. Kot so sporočili s PU Kranj, je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico, iz smeri Vršiča proti Jalovcu, padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.
Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled. V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli 2.000 metrov. Pohodnica je bila s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.