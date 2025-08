48-letni delavec padel s strehe hale podjetja in umrl

Včeraj, 31. julija 2025, popoldne, so bili policisti operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obveščeni, da se je na območju ene od gospodarskih družb v Volčji Dragi (občina Renče-Vogrsko) zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 48-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

Po prvih zbranih ugotovitvah so delavci ene od gospodarskih družb iz Slovenije izvajali dela na strehi (menjava obstoječe kritine hale podjetja). Okoli 16.30 pa je delavec iz še neznanega vzroka padel skozi odprtino, ki je nastala po odvijačenju pritrdilnih profilov membrane. Padel je z višine približno osem metrov na betonska tla v notranjost skladiščne hale. Njegovi sodelavci, ki so bili v neposredni bližini, so huje poškodovanemu delavcu, ki je po padcu še kazal znake življenja, takoj nudili prvo pomoč in nemudoma poklicali reševalce. Poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in ogledne komisije sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so bili takoj po prejetem obvestilu na kraj napoteni tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica.