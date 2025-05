48-letni motorist umrl, policija išče voznika belega avtomobila

Belokranjski policisti so bili ob 10.35 obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Črnomljem in Vinico, pri naselju Kvasica. Prehitevanje avtomobila in motorja se je tragično končalo. Motorist je umrl, policija pa išče mlajšega voznika avtomobila bele barve in prosi za pomoč.