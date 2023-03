48-letnik umrl med turnim smučanjem, odneslo ga je po skalnatem območju

Na avstrijskem Koroškem se je v nedeljo pri turnem smučanju smrtno ponesrečil 48-letni Slovenec. Skupaj z isto starim kolegom sta se s slovenske strani Rišperka prek Doma na Peci povzpela na Kordeževo glavo. Pri spustu se mu je odpela vez, nakar je padel in po delno skalnatem območju ga je odneslo približno 300 metrov daleč.

Drugi smučar se je nemudoma odpravil do njega in poklical reševalce, a je zdravnik lahko le potrdil smrt ponesrečenca, je sporočila policija. Drugi turni smučar jo je odnesel brez poškodb in so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali na eno od bližnjih parkirišč.

Ker se je že mračilo, ponesrečenca niso mogli nemudoma prepeljati z območja in so nadaljnje postopke reševanja napovedali za danes.