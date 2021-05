48-letnik v Grosuplju streljal s strašilno pištolo

Policija je nekaj po deveti uri zjutraj prejela obvestilo o streljanju na parkirišču trgovine na območju Grosuplja. Po do sedaj zbranih obvestilih je oseba streljala s plinsko pištolo, po prvih podatkih naj bi šlo za tako imenovano strašilno pištolo, je sporočil predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Na kraj je odšlo več patrulj, ki so na podlagi podanih obvestil občanov 48-letnega osumljenca prijeli v bližini. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti so opravili ogled, zasegli pištolo in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Motiv za dejanje še ni znan, oseba pa je zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja potrebovala zdravniško pomoč in je bila predana v oskrbo zdravstvenemu osebju. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je še sporočil Tomaževic.



Zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka policija naproša morebitne priče, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na Policijsko postajo Grosuplje na št. (01) 781 83 80. Lahko pa se tudi osebno zglasijo na Policijski postaji Grosuplje, Taborska ulica 7.