49-letni kolesar v Račah padel s kolesa in umrl

Mariborski policisti so bili danes ob 15.52 obveščeni, da je na Ulici Lackove čete v Račah padel kolesar, ki je v nezavesti. Na kraj so takoj poslali reševalce, ki so 49-letnega domačina oživljali in ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je bil kolesar v nesreči udeležen sam. Okoliščine na kraju kažejo, da je moški padel zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Iz UKC Maribor so policijo obvestili, da je kolesar nekaj po 17. uri umrl. Policisti bodo počakali na izsledke obdukcije, s katero bo znan tudi vzrok smrti. Pristojnemu tožilstvu bodo o ugotovitvah podali poročilo.