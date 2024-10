49-letnici v hišni preiskavi zasegli heroin in metamfetamin

S Policijske uprave v Novi Gorici so sporočili, da so v začetku meseca državljanki Italije zasegli manjšo količino heroina. Policisti so odkrili, da je drogo kupila od 49-letne Slovenke, pri kateri so kasneje opravili hišno preiskavo in tudi njej zasegli prepovedano drogo in zoper njo podali dve kazenski ovadbi.