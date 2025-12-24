49-letniku neznanec preko spletne banke odtujil več tisoč evrov

Prijavo o kaznivem dejanju so policisti Policijske prijave Tolmin prejeli v torek. 49-letni domačin je prijavil neznanega storilca, ki je izvedel spletno goljufijo.

Neznani storilec je 49-letnika zavedel tako, da mu je omogočil oddaljen dostop do svojega mobilnega telefona. Storilec mu je nato preko spletne banke odtujil več tisoč evrov.

Policisti bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo.