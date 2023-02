50-letnega Roka iščejo tudi s helikopterjem in čolni

Novomeške policiste so v ponedeljek nekaj pred 21. uro obvestili, da svojci pogrešajo 50-letnega Roka Dobravca iz Drske v Novem mestu. Policisti so takoj začeli z zbiranjem obvestil in aktivnostmi za njegovo izsleditev. Po do sedaj zbranih obvestilih se je pogrešani v ponedeljek po 14. uri po vsej verjetnosti odpravil s kajakom veslat na reko Krko. Običajno je kajak naložil na voziček in ga odpeljal do vstopnega mesta v Irči vasi, od koder je največkrat veslal v smeri proti Ločni.

Policisti so že v poznih večernih in nočnih urah izvajali številne aktivnosti, da bi pogrešanega izsledili. S pomočjo policijskega helikopterja in peš so pregledovali širše območje, na pomoč so jim priskočili tudi gasilci, ki so na čolnu pregledovali reko Krko. Pogrešanega niso našli, zato z aktivnostmi nadaljujejo tudi danes. Policisti peš pregledujejo oba bregova Krke, pri iskanju pa sodelujejo tudi vodniki službenih psov. Tudi danes bodo območje pregledovali s pomočjo helikopterja in drona, pri iskanju pa bodo sodelovali tudi gasilci s čolnom.

Policisti vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem ali opazili kanu, pozivajo, da to takoj sporočijo na številko 113. Prav tako naj sporočijo, če so pogrešanega včeraj opazili med veslanjem po Krki.