50-letni Ljubljančan med zamrznjenimi picami skrival za 7,4 milijona evrov droge

Slovenec je vozil tovornjak slovaških registrskih tablic, prijeli pa so ga 26. aprila. Med škatlami zamrznjenih pic iz Italije je skrival 82 kilogramov kokaina in tri kilograme heroina, otoški mediji navajajo informacije notranjega ministrstva. Skupna vrednost zasežene droge naj bi na črnem trgu dosegala skoraj 7,4 milijona evrov.

50-letnega Ljubljančana so obtožili dveh kaznivih dejanj tihotapljenja drog in ga aretirali, sodnik mu je odredil pripor.

Dave Smith, lokalni vodja obmejne policije je dejal:"S tem zasegom smo organiziranemu kriminalu odvzeli kokain in heroin, vreden milijone, ki bi sicer končal na naših ulicah."

"Droge so valuta za tolpe in so neločljivo povezane s kriminalom, nasiljem in izkoriščanjem, zato smo trdno odločeni, da bomo ujeli vsakega, ki jih uvaža,"je dodal po poročanju lokalnega portalakentonline.co.uk.

"Obmejna policija si bo v sodelovanju z nacionalno agencijo za boj proti kriminalu še naprej prizadevala, da bo pripeljala vsakega, ki sodeluje v tovrstnih aktivnostih, pred sodišče,"je zatrdil Smith.

Na GPU so za24ur.com potrdili, da so bili konec aprila obveščeni o prijetju slovenskega državljana v Veliki Britaniji in da sodelujejo z britanskimi varnostnimi organi.