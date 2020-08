50-letnik bodečo žico napeljal čez pohodno pot

Očitno je bila 'past' namenjena predvsem kolesarjem in tekačem, ki radi uporabljajo to pohodno pešpot.

"S tem dejanjem bi lahko ogrozil življenje morebitnih pohodnikov ali tekačev, pa tudi kolesarjev, ki nemalokrat uporabijo to pešpot za kolesarski spust in bi se lahko ob trčenju v oviro huje poškodovali,"so danes izpostavili na mariborski policijski upravi. Tokrat k sreči poškodovanih ni bilo.

Ruški policisti so sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti obravnavali 5. julija. "Z ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je takrat še neznani storilec v noči na 5. julij na Martnici na območju Ruškega Pohorja preko priljubljene pohodniške gozdne pešpoti, za ovinkom in za gostejšim rastjem, med dvema drevesoma zavezal gradbeno PVC mrežo, na vrhu katere je napeljal še bodečo žico," so pojasnili na policiji.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je storitve dejanja osumljen 50-letni Rušan, ki so ga že kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru. Policisti ob tem še preverjajo, ali je osumljenec vpleten tudi v druga podobna kazniva dejanja, ki so jih obravnavali na Pohorju.