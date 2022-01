50-letnik v Podvelki s pestmi napadel policista

Napad na policista se je zgodila v petek, 7. januarja. Policisti so 50-letnega moškega pridržali. V nedeljo so ga s

kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.



Za storjeno dejanje mu grozi od šest mesecev do treh let zaporne kazni.