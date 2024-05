50-letnik večkrat streljal in grozil prebivalcem, nato se zaprl v hišo

Okoli 15. ure je Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper prejel klic s sporočilom: v vasi Gorjansko sta se sprla moška, prisotno je tudi strelno orožje. Več policijskih patrulj in kriminalistov se je takoj odpravilo na kraj, kjer so ugotovili, da je storilec 50-letni domačin.

Več o samem dogodku in doslej izvedenih ukrepih bo v izjavi za javnost predstavil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejan Grandič. Izjavo, ki bo predvidoma ob 14. uri, bomo prenašali v živo.

Osumljenec je malo pred 15. uro vstopil v trgovino v Gorjanskem, tam kričal in nato v strop izstrelil en naboj z dolgocevnim orožjem oziroma šibrovko. Po podatkih policije sta bili poleg prodajalke v trgovini še dve osebi. Nato se je obrnil in zapustil trgovino, kjer je pred njo ponovno izstrelil en naboj v avtomat za napitke.

Nato je sedel v avto in se odpeljal proti stanovanjski hiši, kjer je repetiral puško in nasilno odprl vrata. "Pri tem je članom družine grozil in v hiši še enkrat ustrelil," so sporočili iz PU Koper.